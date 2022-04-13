花蓮疫情不穩，4月16日起全中運將登場，縣府已決議將賽事改為閉門賽，原本打算前來的「加油團」，也都打退堂鼓，花蓮縣旅館商業同業公會理事長張琄菡表示，全中運市區訂房率平均約7成，選手跟裁判訂房間數不變，但親友加油明顯退房，她強調花蓮旅宿業實施自主清消、實聯制、量測體溫等，提供運動員與家屬安全的住宿環境。

全國中等學校運動會即將在4月16日至21日於花蓮縣登場，因疫情升溫，今年賽事改為閉門賽，除選手、裁判等工作人員外，縣府採直播各項賽事，禁止民眾觀賽，讓民眾減少群聚染疫風險。

原寄望這次全國賽事，讓花蓮帶來一波運動旅遊熱潮，張琄菡表示，目前花蓮市區的訂房率在全中運期間大約平均六、七成，因為全中運相較往年增加一到兩成。目前因為賽事還是照常封閉舉行，所以選手跟裁判的住房都沒有變化。

張琄菡表示，親友跟加油團基本都退掉了，比例大約有1成，但也有臨時需要住宿找不到房間的選手補滿，所以整體來說變化不大，仍然維持訂房率六到七成。

另外，公會昨天有發佈確診跟足跡的花蓮縣標準作業流程，要求各會員務必遵行，同時提高環境清消的頻率，希望在全中運期間提供一個安全的住宿環境。

花蓮縣民宿協會理事長葉陳錦對旅宿業自主清消相當認同，表示民宿業者除了加強清消外，對於入住的旅客也都遵循實聯制與量測體溫的防疫規定，讓遊客入住民宿攏免驚。