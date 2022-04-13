苗栗縣府公布外縣市確診者足跡。（苗栗縣政府提供／李京昇苗栗傳真）

苗栗縣府公布確診者足跡。（苗栗縣政府提供／李京昇苗栗傳真）

苗栗縣今天13日新增確診3例， 1例為在早餐店打工的22歲女性，另外2例是一對母子，母親因同事確診，回家自行快篩發現發現，兒子經採檢也確診，縣府目前將3名送醫收治，並持續疫調中。

苗栗衛生局指出，案29306的確診22歲年輕女子，8、9日公告確診的竹南婦女與3年級學童，是案29306的舅媽和侄子，3人為同住家人，她10日因陪同確診8個月大的兒子入院治療，昨天12日下午發燒採檢後陽性，因是居家隔離期間陰性轉陽性，所以無新增公共足跡及接觸者。

第2例為居住三義鄉的32歲女性，平時在外縣市上班，因為得知同事確診，自行購買居家篩檢試劑採檢為陽性後通知衛生單位，衛生局安排至醫院PCR採檢，昨天12日下午3點檢驗報告為陽性確診。第3例確診的則是該32歲女子的2歲兒子，12日晚上9點醫院通報確診，目前母子2人已在醫院收治。

衛生局指出，經疫調後依感染風險進行匡列、篩檢，共匡列4人居家隔離者及自我健康監測21人，發放66通簡訊實聯制簡訊，疫調持續進行中。

另，有1例外縣市確診者足跡，目前已完成接觸者匡列及採檢43人，採檢後列為自主健康管理43人，所涉足跡場域已完成清消及業者自主停業。

昨天2日下午為恭醫院PCR採檢站共採檢123人全數陰性。為疫情掌握更快速，找出遺漏可疑接觸者，衛生局持續安排社區篩檢站，時間地點為今天13日下午1點至晚上5點，在苑裡李綜合醫院急診室旁，呼籲與確診者足跡重疊的民眾來免費篩檢PCR。