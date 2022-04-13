台北喜來登飯店為提高餐飲買氣，館內粵式餐廳「辰園」，即日起每日晚餐時段推出「經典粵式美饌暢饗」，六人成行任點任選，每桌再贈送人氣經典「黃金片皮鴨四吃」片鴨捲餅、脆皮鴨腿、醬爆鴨架及香滑鴨絲粥，每位1,580元起，享用包含主廚私房小菜、風味熱炒、粵式煲仔菜、手工港點、精燉湯品至甜點等超過30款經典菜餚無限點用，每週一至週四期間限定體驗價，每位1,299元起，另可享甜湯品每份100元加購優惠。

「辰園」菜單上有許多膾炙人口的菜色，即日起晚餐時段六人同行可任選任點菜式包含開胃小菜、廣式熱炒、煲仔菜、功夫燒臘、人氣飲茶港點，以以及甜湯等。主廚私房小菜，首推開胃酸爽Q彈的「醋溜魚皮」及清香軟綿的「桂花釀芋頭」開啟味蕾饗宴。鑊氣熱炒最具代表的「避風塘丁香」香酥蒜末與麵包糠搭配炸魚丁，越嚼越香、「蒜蓉蒸鮮魷」以清蒸手法帶出食材清甜，香味撲鼻、爽口不膩、辰園招牌「鎮江香醋肉排」則是使用鎮江醋與軟嫩豬肉排一同拌炒，金黃醬色結合豐腴肉脂，口感滑嫩有嚼勁。

燒至滾燙、上桌前還滋滋作響的煲仔菜，是潮汕地區著名的料理特色。以蔥段、薑片與蠔汁、料酒一同大火爆炒的「蔥薑肥牛煲」鍋氣十足，軟嫩肥美、「紅燒雙冬龍膽腩煲」紮實脆彈的龍膽石斑魚及爽口多汁的蕈菇，海陸食材完美演繹豐富口感。廣東菜必不可少的飲茶點心，由師傅手工製作的「蠔皇叉燒包」紅潤的鹹甜叉燒餡與充滿麵香的鬆軟外皮，交融出迷人口味，人氣長銷、歷久不衰，「翡翠韭菜蝦餃」揉合韭菜的澄麵外皮透著可口的嫩綠色，包裹著肥美鮮蝦與韭菜餡，清脆彈牙、口齒留香，甜點除了有香甜軟糯的「紅豆椰子糕」與「黑糖馬來糕」可供選擇外，賓客還可以每份100元的優惠價格加購「楊枝蜜甘露」、「油條蛋白杏仁茶」等四款經典的港式甜湯品。

此外，作為廣東菜系裡最經典也最考驗師傅功力的「燒臘」勢必不能少，六人同行除了菜餚可任點之外，每桌贈送辰園最為人津津樂道的「黃金片皮鴨」四吃，由廚齡超過三十年的燒臘行政主廚楊華廣主廚親自研發、燒製及監製的廣式片皮鴨盛宴，包含口感飽滿豐富的「片皮鴨捲餅」、香酥多汁的「脆皮鴨腿」、由甜麵醬、大蔥與薑片一同爆炒的「醬爆鴨架」，以及用鴨骨高湯將米粒熬製軟綿稠密的「香滑鴨絲粥」令人回味無窮。