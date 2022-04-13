清華大學工學院學生與資工系、藝術學院師生跨域合作，13日並共同發表國內第1個介紹大學系所的線上遊戲。（清華提供／陳育賢新竹傳真）

清華大學工學院學生與資工系、藝術學院師生跨域合作，13日並共同發表國內第1個介紹大學系所的線上遊戲。（陳育賢攝）

清華大學工學院今年歡慶成立50周年，院內包括動機系、化工系、工工系、材料系及工學院學士班共4系、1班的學生與資工系、藝術學院師生跨域合作，13日並共同發表1款向瑪利歐、挖金礦等電玩致敬的線上遊戲，遊戲計有5關卡，融合各系入門知識，是國內第1個介紹大學系所的線上遊戲。

清華大學副校長戴念華表示，清華大學已有25％的畢業生具備跨領域專長，工學院各系與資工、藝術學院學生合作投入線上遊戲製作，正展現了清華跨領域的精神，真的很佩服學生的創作力和執行力。

工學院長賴志煌則指出，今年是清華工學院50歲生日，當學生主動跟他提到想為每個系都設計1款特色小遊戲來為工學院慶生時，他就覺得這個點子很有創意，看到超過30位師生今年農曆年假就開始在線上開會討論，從企畫發想、腳本設計、遊戲風格到美術設計，一步步把遊戲做出來，也令他非常感動。

他笑說，相信他們畢業後30年返校，還會記得當年為系上設計了這款小遊戲，而且設計遊戲也考驗學生們的熱力學等工程知識及搞笑的功夫，賴志煌認為這對學生來說也是很好的學習，這也是國內第1個介紹大學系所的線上遊戲。

化工系學生張文彥是發想化工系關卡的負責人，他特別設計向經典電玩瑪利歐致敬的腳本，將蘑菇變身為化工系必修的熱力學等3本課本，玩家射出相對應的課本，就能打傷魔王，相當有意思。

負責發想挖金礦遊戲關卡的材料系同學陳亮晴表示，材料系課程包括高分子材料、金屬材料等5大領域，玩家要用夾子抓金礦，就得回答至少3個領域的問題才能過關，這款小遊戲就像滿滿懷舊風的材料系入門手冊。

設計「魔王關」射擊遊戲關卡的陳仕昕則指出，當玩家通過4大關卡，就會來到「魔王關」射擊遊戲，玩家通過每系關卡都會拿到1款特別道具，如化工系的帽子、動機系的機器人、工工系的平板電腦及材料系的合金盔甲，幫助玩家順利通過魔王關。對線上遊戲有興趣且對工學相關科系熟悉的朋友可上網試試身手，網址：https：／／cgv.cs.nthu.edu.tw／COE50／COE50Celebration／。