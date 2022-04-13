臉書網友留言。（圖／翻攝自臉書）

本土案例不斷飆高，衛福部部長陳時中在廣播訪問時表示，四月底，國內確診人數達到上千人基本上是「一定會的」。此說法引發熱議，大批網友痛批，蔡政府根本已經放棄防疫，既然如此就不該再對百姓動用強制權，否則就有「以疫役民」之嫌。

陳時中昨日接受媒體人周玉蔻廣播訪問，坦言「四月底，國內確診人數達到上千人基本上是一定會的」，並強調屆時是否以雙北為主並不一定，雖然目前趨勢是北北基桃，但其他幾都還在可控制範圍，不明感染源相對少、雙北相對多，桃園則是起起伏伏。

針對快篩試劑的需求量大增，陳時中呼籲大家不要搶購，因為他保證一定會愈來愈便宜，過去是因為台灣使用少、市場規模小所以比較貴，未來目標是會降到200元以下。

陳時中稱四月底本土破千例「一定會的」，引發網路熱議。網友紛紛湧入《中時新聞網》、《TVBS新聞網》與臉書相關連結留言：「中央要放棄治療了嗎」、「實在太扯了！一邊放毒進來，一邊甩鍋丟給百姓做防疫」、「既然政府沒有要積極防疫了，請放棄手中能動用『強制』檢疫或隔離的權力，不要再以疫役民」、「那下午2點的記者會可以取消了嗎？」「完了聽起來好像是要我們自生自滅」。