彰化二林基督教醫院12日爆出6名門診區護理師確診，院方表示，第一個出現症狀之門診護理人員，回北部縣市探親，返回彰化後出現鼻塞、咳嗽、有痰症狀，經急診採檢確診，其他5名門診護理人員因與確診者中午脫下口罩近距離用餐而確診，全院共採檢1106人；除了6名門診區護理人員陽性確診，其餘皆為陰性，沒有院內感染之情事。

彰化基督教醫院二林分院表示，為了確保民眾就醫安全，自4月12日起採檢本院全體醫師、護理師、行政及非醫療同仁、實習生、外包工作人員、住院病人及陪病者、洗腎病人及陪病者、護家住民以及曾至本院就診且有接觸風險之社區民眾，共採檢1106人；醫院平常就採取相當嚴格的防疫措施，無所謂院內感染之情事。

化學兵出動，二林彰基大消毒。（彰化縣政府提供／吳敏菁彰化傳真）

化學兵出動，二林彰基大消毒。（彰化縣政府提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化基督教醫院二林分院，今天全面化學清消院內及周遭環境以防堵疫情，並暫停門診服務，門診區高風險接觸者亦已執行居家隔離。並強調，確診6位護理人員皆已完成疫苗第三劑施打滿14天以上，6位皆為輕症或無症狀；疫情在疾管署及本縣衛生局指導支持下，疫情已獲控制。