臺企銀(2834)持續推動員工持股信託業務，積極協助企業替員工創造福利，日前與營造業者雙喜(5516)聯合簽訂企業員工持股信託契約，讓雙喜員工未來可透過公司定期定額撥付獎勵金投資自家企業股票，享受公司盈餘成長、並提前累積退休金。

員工持股信託為協助企業留才、加強員工參與感及凝聚向心力的利器，有助提高企業經營績效、增進勞資和諧，利於公司股權安定。對員工而言，公司通常會提撥補助金，無形中薪資相對提高，且透過受託銀行專業操作，未來在員工退休時返還，相當於累積一筆退休金。

雙喜董事長邱宏章表示，為建構人才留任架構，除透過調薪、加薪及提供各項福利補助外，經臺企銀主動洽訪時得知並認同員工持股信託業務相關理念，後續提報董事會決議順利通過實施，並擇定臺企銀為受託行代管及運用信託資金，希望成為員工退休後的生活支柱之一。

臺企銀為首家開辦自行員工持股信託的公股行庫，自2019年開辦至今，基層員工類加薪幅度為3～5％，入會率高達95％、約4900多名員工加入，成果顯著。同時，亦藉由員工自身參與企業員工持股信託的經驗，發揮全行整合行銷力量推動業務。

臺企銀自金管會宣布實施信託2.0計畫以來，致力為企業客戶量身規畫員工福利信託，盼為客戶與公司員工共創勞資雙贏局面。臺企銀表示，未來將持續強化跨產業結盟、推動在地安養等，發展符合社會趨勢的全方位信託服務。