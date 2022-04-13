教育部昨修正發布「校園因應COVID-19疫情暫停實體課程實施標準」，並宣布於今日開始實施，放寬停課標準，引起家長反彈。國家政策研究基金會教文體育組召集人陳學聖質疑，此次恐是因擋不住校園疫情，才放寬停課標準；民進黨矛盾又錯亂的防疫邏輯，恐加重校園確診危機，並衝擊我國兒童醫療體系，亟需謹慎因應。

陳學聖指出，根據教育部統計，截至4月12日止，全國已有18個縣市、257所園校停課，顯示我國教育現場正面臨嚴苛疫情的挑戰。在疫情更加嚴峻的今日，蔡政府卻在校園停課標準上，推出過度寬鬆的停課標準，讓目前仍不具疫苗施打資格的12歲以下學生，陷入更難以控管、更讓人不安的確診風險中。民進黨如此矛盾又錯亂的防疫邏輯，除令人不解外，也讓人擔憂，我國教育現場以及兒童醫療體系恐將面臨沈重的負擔與打擊。

陳學聖呼籲，蔡政府與民進黨應正視當前疫情危機，確認防疫立場與原則，並與學生、家長及教育現場人員站在同一視角，以同理的角度，謹慎推出適合的校園停課標準及相關防疫對策，成為學生、家長及教育現場人員的後盾，這才是負責任的政府應有之作為。