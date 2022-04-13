晶圓代工龍頭台積電昨日開盤股價殺至552元創今年以來最低，值得關注的是，昨日PTT股版出現大量畢業文，如浪潮般洗版，不少持有台積電股票的網友不堪虧損想要賣出，不料今(13)日台積電在法說會召開前夕展開絕地大反攻，盤中一度大漲19元最高來到576元，終場上漲16元收在573元，漲幅高達2.87%，令網友直呼畢業文好像真的是底部訊號，直指昨天發畢業文賣出的股民都砍在阿呆谷了。

台積電近期股價跌跌不休，從今年元月高點688元後反轉向下，昨日早盤更來到552元近期新低價，波段跌幅逼近2成，大量畢業文如浪潮般洗版PTT，持有股民哀嚎遍野，像是有網友PO對帳單說自己台積電賣在563元及567元，總共賠了12%共8萬多元，更有人透露自己買台積電期貨，一年的時間帳面已經虧損超過280萬元，讓他感到萬念俱灰，直言靠台積電發財的這個夢該醒了。

不過還是很多人看好台積電未來走勢，像是萬海昨日公告取得有價證券，自去年9月22日至今，取得562張台積電股票，單位價格581.56元，總交易金額達3.26億元，累積合計買了946張台積電，而這也是萬海2年來，首度公告取得有價證券。

而台積電第1季法說會本週四即將登場，今股價率先展開反攻一度強彈19元，也令網友有感而發詢問畢業文是不是真的是底部訊號？引發其他人熱議「畢業文一出就是該進場了」、「畢業文出現代表多數的散戶到達無法承受的臨界點了」、「畢業文就散戶指標，就經驗來說真的有參考性」、「昨天是真的散戶情緒快崩潰」、「畢業文一出就進場打個短打」、「PTT風向真的很準，一堆人畢業或是開始創作寫歌就噴」、「之後樂觀嘲諷文一出來又反轉了，屢試不爽」、「主力無情嘲笑」。