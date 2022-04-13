監察院今公布最新一期財產申報，無黨籍立委蘇震清債務3億3553萬餘元，較去年申報的債務2億353萬4754元，又多了1億多元。

根據監察院今公布的申報資料，蘇震清與妻子廖靖汝共申報5筆土地，分別座落屏東縣屏東市和內埔鄉，建物4筆皆位於屏東，存款277萬7757元，累積7張保單397萬3067元。

民進黨團總召柯建銘與妻子存款共 96萬4650元，有價證券總額為51萬2610元，累積4張保單共364萬4712元，債務4399萬9262元，擁有位在台北市信義區的1筆土地及4筆建物，及1輛賓士汽車。

國民黨立委李貴敏存款為 1298萬4837元，擁有價值1433萬9,386元的珠寶、珍珠等珍貴飾品及骨董玉器，累積4張保單648萬2046元，並投資金典法律事務所、金鼎立股份有限公司、艾登華股份有限公司3間企業，金額為 5700萬元，並擁有4筆台北市土地和5筆建物。

民進黨立委陳明文和妻子存款為968萬9723元，有價證券為889萬9102元，累積15張保單共2585萬227元，債權1550萬元、債務4333萬3880元，事業投資為7560萬元，並擁有49筆土地，以及16筆建物。

民眾黨立委蔡壁如和丈夫在新北市永和區擁有1筆土地和建物，兩人存款總共為1302萬4506元，有價證卷共為255萬5484 元，累積10張保單1733萬7590元。