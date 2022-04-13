中央流行疫情指揮中心指揮官、衛福部長陳時中，是民進黨台北市長熱門人選，外傳黨內預計7月徵召參選，現職則由民進黨立委、醫師公會全聯會理事長邱泰源接任。對此，身為國民黨北市長最強人選的立委蔣萬安今受訪指出，民眾現階段最關心還是疫情，希望中央、地方能一起把防疫做好，守住疫情。

蔣萬安中午於台北市議會接受媒體聯訪，對於民進黨接下來的選戰、人事布局，他表示這還是要問民進黨政府，但民眾現階段最關心還是疫情，希望中央和地方一起把防疫做好、守住疫情。

蔣萬安說，昨天中央宣布新的停課標準，非常多家長有很大的反彈聲浪。特別對於國小、幼兒園部分，因為孩子沒有接種疫苗，他認為應該要考量到這一點，也希望政府能夠拿出相關的配套措施，讓家長安心，讓整體防疫民眾有所依循。

由於北市副市長黃珊珊今天提及，中央規畫的停課標準沒問過地方和學校意見。蔣萬安說，自己接獲非常多民眾反應，因為12歲以下沒有施打疫苗，且新冠肺炎變種病毒Omicron傳播非常快速，擔心未來病毒會從學校帶入家庭，且國外高比例的個案是孩子傳給年長者，他希望中央能夠重視，在很多政策推出前也該做好充分溝通和全面考量。

蔣萬安表示，現階段指揮中心還在研議12歲以下是否施打疫苗，在相關方案和配套措施還沒有確定之前，希望中央能夠更周延的了解民眾心聲及現實狀況，再來擬定相關的因應對策。