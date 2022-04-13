周三邀請中央銀行總裁楊金龍、行政院主計總處主計長朱澤民、財政部部長蘇建榮、金管會主任委員黃天牧、經濟部部長王美花，赴立法院財政委員會就「因應疫情再起，各部會主辦紓困貸款措施展延及利息補貼方案辦理情形」，進行專題報告，並備質詢。財政部部長蘇建榮針對紓困現狀、延展辦理、青安貸款、銀行疫苗覆蓋率做說明。

在財政部督導公股銀行辦理紓困貸款措施方面，COVID-19延燒至今，疫情反覆對國內社會、經濟產生極大衝擊，於109年2月25日制定COVID-19防治紓困特別條例，針對受疫情影響、發生營運困難、產業失業，訂定相關辦法，財政部督導公股銀行以符合銀行監理及授信原則下，積極配合政策辦理金融協助措施，財政部要求各公股銀行應積極配合各部會所訂各紓困振興辦法，強化相關紓困貸款配套措施，加強行員教育訓練，主動關懷所需企業、個人，及時取得資金度過難關。

另因疫情嚴峻，財政部督促公股行庫積極加速數位轉型，採數位金融及減化申請方式，以提升效率，減少經濟風險，以兼顧員工防疫健康安全前提下，從事從寬從減，落實辦理紓困振興方案。

而針對立委質詢關切公股行庫、國稅局的新冠疫苗施打覆蓋率，尤其第一線櫃員和報稅季來臨，疫苗防護力需要提升，目前五區國稅局第3劑覆蓋率大約都是七成多，各公股銀則約6成，財政部長蘇建榮答詢時表示，希望國稅局第3劑覆蓋率可以到8成以上，目前還有半個月的時間；公股行庫部分，先挑戰7月底有沒有辦法將第三劑覆蓋率提升到七成，會請各公股行庫朝該目標努力看看。

公股銀行執行方面，自111年4月6日止，公股銀行辦理各部會紓困方案，受理申請達12萬1929戶，金額達1兆2493億元，已核准12萬1227戶，核准金額1兆2333億元，核准比例分別為99.46%、98.72%。其中續約展延部分，受理申請3萬0838戶，金額5870億元，已核准3萬698戶，核准金額5796億元。在營運資金貸款方面，受理申請9萬80戶，金額1559億元，已核准8986戶，核准金額1551億元。振興貸款部分，受理8萬2011戶，金額5064億元，已核准8萬1588戶，核准金額4986億元。

紓困特別條例自施行期間，將於111年6月30日為止，各部會紓困振興辦法，明訂紓困貸款受理期間及補貼方案相關規定，且事涉各部會紓困預算編列已動撥，倘國內疫情變化，各部會紓困貸款措施及利息補貼方案有展延或調整必要，財政部將督請公股銀行確實配合各部會紓困振興辦法，積極提供各紓困協助，此外，倘金管會、中華民國銀行公會、商業同業公會、全國聯合會因疫情衝擊，就受疫情影響而還款困難之企業或個人，訂定債務協處機制，或金融協助措施，公股銀行也將積極辦理。

而先前青年安心成家購屋貸款專案，財政部只漲半碼，相較央行3月升息1碼，但立委質詢未來利率凍漲的機會，財政部長蘇建榮則表示，公股行庫承辦青安貸款並無任何政策利息補助，成本均由公股行庫自行吸收，若未來央行持續升息的利率變化，青安貸款是否凍漲，還是得再看情況而定。