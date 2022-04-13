女星周曉涵演過不少知名戲劇，近期在校園劇《機智校園生活》有亮眼表現，身為氣質美女的周曉涵以甜美顏值和D級好身材，而擁有「偶像劇女神」、「美胸女神」的美名，親民的周曉涵也不吝嗇分享生活日常，她今（13日）就在網上曬工作側拍照，她不只下衣失蹤露美腿，襯衫釦子還沒扣好，讓性感的內在美若隱若現。

周曉涵稍早在網上曬工作側拍照，她倚靠在牆上、對鏡頭擺出撩人表情，只見周曉涵火辣玩下衣失蹤，露出一雙細長美腿，而更吸睛的是，周曉涵的襯衫釦子沒扣好，白色內在美和深邃事業線若隱若現，火辣畫面讓網友眼睛大吃冰淇淋。

同時，周曉涵也分享她與化妝師的對話，周曉涵得意地向化妝師說，自己最近在吃中藥，已經一個禮拜沒喝冰的了，不過對方則告訴她：「我認識的女藝人沒人在喝冰的」，並表示：「整個演藝圈的女藝人應該只有妳還會喝冰的，連誰誰誰都不喝了」，讓周曉涵不敢置信直呼：「不可能！我不信！」化妝師還開玩笑說：「啊～忘了妳是男藝人」。

周曉涵發文釣出「JR」紀言愷虧她：「改名叫周曉寒好了」，不過多數網友則把重點擺在周曉涵的辣照，紛紛留言：「好美，扣子又不乖了」、「我放大，再放大」、「長腿小姐姐」、「哇！噴鼻血了」、「超美超正」。