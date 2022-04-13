桃園中山國小於官網公布需要待採檢的班級，預計有1800人要採檢。（圖取自中山國小官網／陳夢茹攝）

桃園中山國小有名2年級男學生確診，校方於官網公告有孩子13日經通報確診，依教育局指示，確診學生班級停課10日，衛生局也將入校設置專案採檢站，師生含補習班匡列1800人採檢。

據了解，中山國小2年級男生因身體不適，家長先替孩子快篩呈陽性，後經醫院PCR確診。由於該學生有跨班上課，接觸其他班級學生還有科任教師等，接觸者眾多，市府盡量擴大匡列範圍採檢，有風險的中山國小師生含該學生曾去過的補習班共約採檢1800人。

中山國小為全桃園最大的國小，師生數總計高達3000多人，學校官網公布1年級要採檢101、105、107、110、111、115、116、117 班級；2年級採檢全年級；3年級採檢302、303、304、305、306、307、310、313至319班級；4年級採檢401、402、407、409至417、420班級；5年級採檢505至508、513班級；6年級採檢602、605、607、611、612。