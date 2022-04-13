受全球新冠疫情和俄烏戰爭影響，全球貨運、原物料價格瘋狂上漲，許多餐飲業做出因應調整，麥當勞登台38年以來，在今年3月23日起首度開賣地瓜條。農委會主委陳吉仲今(13)日於網路節目受訪時被爆料，麥當勞開賣地瓜條就是來自陳吉仲的建議。

陳吉仲今日接受Yahoo TV《齊有此理》專訪，主持人王時齊除了訪談原物料上漲對民生的衝擊，也談論到民眾愛吃的麥當勞推出地瓜條，王時齊指出，前陣子有遇到麥當勞其中一個老闆，該老闆說因為全球航運塞港，導致薯餅原物料大缺，因此有去找陳主委，後來在陳主委建議下改推地瓜條，陳吉仲成了麥當勞登台38年首度開賣地瓜條的最大推手。

瓜瓜園總經理邱裕翔表示，針對馬鈴薯大缺，通路對於產品的供應最怕的就是供應鏈不穩定，而在不穩定的情況下地瓜條的銷路有機會增加，地瓜條在過去被定為成本土產品，現在卻有許多業者百家爭鳴，「對於地瓜條，大家的接受度本來就高，我們也樂觀其成」。

針對麥當勞開賣地瓜條，網友反應十分兩極，可見麥當勞薯條已經征服大眾的味蕾，許多民眾說「地瓜條沒有靈魂」、「要吃地瓜條才不會去麥當勞」，也有民眾說「其實地瓜條也不錯」「推出新菜單也是種創新」。