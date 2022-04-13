帛琉主辦第七屆「我們的海洋大會」（OOC），我國以台灣名義受邀，環保署長張子敬將代表出席。對此，國民黨立法委員林思銘表示，我國與帛琉有正式邦交，卻無法使用正式國名，過去對帛琉的外交努力不遺餘力，張子敬到底是哪一國的環保署長？

林思銘表示，中華民國外交處境艱難，資源應該做最妥善的分配與利用，長年來，我國對邦交國的經營不遺餘力，但是蔡政府明顯用錯了方法。

他舉「南島民族論壇」為例，2007年民進黨執政時代，就曾經由原民會發起成立，邀請吉里巴斯、馬紹爾群島、 諾魯、帛琉、索羅門群島、吐瓦魯與菲律賓等南太平洋國家參與。

林思銘說，這個舉動當時曾經引發台灣原住民族族人本身的質疑，認為參與論壇的各國，如果認同自己是南島民族的一員，總部的成立與後續行政工作應由各國分擔，不應全部由台灣負責，佔用所有台灣原住民族的資源。

林思銘指出，國民黨上台後，認為該論壇成效不彰，停止運作，孰料民進黨事隔十年再度重新推動「南島民族論壇」，從2020到2025年的六年計劃，共計編列7.4億元，補助論壇相關的一切支出，包括辦理會議、建立網站、以及設在帛琉的論壇總部所有人事、租金與行政費用，都由原民會埋單。

林思銘認為，南島民族論壇背後有強烈的外交企圖，中華民國如果想要用這個論壇強化與太平洋各島國與邦交國的關係，就應該由外交部來主導、原民會作為輔助，否則就會像現在這樣，花大錢卻連國名都出不了門。

林思銘說，民進黨政府明明當了冤大頭，現在還敢高調宣傳掛上「環保署長」官銜出席OOC是重大突破，但國人最想問的是，張子敬到底是哪一國的環保署長？