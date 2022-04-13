台北市勞動局長陳信瑜爭議連環爆，疑涉行政不中立，2年請假806小時，遭疑洩密勞檢資料給民眾黨立委，不少議員要求陳下台。對此，台北市長柯文哲13日表示，陳信瑜稱長官有什麼指示她都接受，但他還沒准，這事情不急，不要急著下決定。

對於陳信瑜有請辭嗎？柯文哲赴民進黨團報告時指出，陳信瑜也是很客氣，說長官有什麼指示她都接受，但他自己說事情搞清楚再來，都搞不清楚到底發生什麼事情。

政風處針對勞檢的調查報告出爐，柯文哲說，「我只看最後一行而已」，報告是時間到了就送議會，最後結論他大概看一下，他還是蠻尊重政風處，沒有說要改。

議員簡舒培炮轟，沒有在講說你有沒有尊重政風處，是在講報告稱有高度外洩疑慮，而且外洩給民眾黨，針對陳信瑜行政不中立，又資料外洩，陳信瑜還適任嗎？提過辭呈你有准嗎？柯文哲指出，「我還沒准，這事情不急，當市長最大進步就是遇到重大事情不確定不要急著下決定，搞清楚再來」。

另外，簡舒培說，政風報告有高度外洩疑慮，要移送檢調嗎？柯文哲答稱，該怎麼做就怎麼做，政風處調查出來，也要送上來再處理，最後柯文哲不耐表示，「有的題目我們不一定要回答」，面對簡舒培再追問，柯說「不回答」。