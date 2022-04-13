教育部昨公布放寬全校停課指引，但被家長砲轟，12歲以下兒童未施打疫苗，恐會造成擴大群聚；北市教育局副局長陳素慧指出，北市幼兒園部分則確定不跟進最新指引，維持1人確診相關班級停課、2人(班)確診全校停課；國小、國中、高中職會依目前教育部最新規範，以班級為單位停課，社團、跨班也會照接觸狀況居隔、匡列採檢。