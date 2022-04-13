北市拍板！幼兒園維持2確診全園停課 國小以上跟進中央 13:582022/04/13 中時 游念育 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 北市幼兒園部分則確定不跟進最新指引，維持1人確診相關班級停課、2人(班)確診全校停課。（本報資料照片） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 教育部昨公布放寬全校停課指引，但被家長砲轟，12歲以下兒童未施打疫苗，恐會造成擴大群聚；北市教育局副局長陳素慧指出，北市幼兒園部分則確定不跟進最新指引，維持1人確診相關班級停課、2人(班)確診全校停課；國小、國中、高中職會依目前教育部最新規範，以班級為單位停課，社團、跨班也會照接觸狀況居隔、匡列採檢。 北市松山區某高中1生確診 班級停課10天 中央放寬停課標準地方不同調 基隆拍板跟進中央 #新冠肺炎 #台灣 #疫情 #染疫 #北市 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 停課標準放寬 台大醫示警：兒童感染死亡恐飆百人 12:002022/04/13 生活 傳民進黨7月徵召陳時中選北市 蔣萬安說話了 13:542022/04/13 政治 新停課標準挨轟「別人孩子死不完」 教長：會滾動修正 11:302022/04/13 生活 停課新標準今上路 8大QA一次看 08:272022/04/13 生活 中央放寬防疫停課標準 翁章梁：嘉義縣尊重指引 12:442022/04/13 生活 新北實施新停課標準 侯友宜：尊重中央、地方會彈性應變 11:052022/04/13 生活 談新停課標準 鄭文燦曝桃園考量：足跡多全校也可能停 11:032022/04/13 生活 停課新標準 雲林開第一槍12歲以下不跟進 04:102022/04/13 生活新聞 停課標準放太寬 家長怕爆 醫憂：2恐怖下場 07:572022/04/13 生活 北市外送條例初審通過 外縣市業者也管得到 13:162022/04/13 政治 嘉市＋3 小橘子幼兒園今起停課 匡列110人 13:062022/04/13 生活 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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