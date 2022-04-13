教育部放寬疫情停課標準，引起家長不滿，教育部長潘文忠臉書被灌爆。國民黨副祕書長王育敏也批評衛福部長陳時中，陳時中身為防疫指揮官，應考量12歲以下兒童最大利益，不應放任這種增加兒童染疫風險的政策施行，假使陳時中無心防疫還在想著選舉，就盡速離開這個位子，讓更專業專心的人擔任指揮官。

王育敏表示，教育部無視12歲以下學童沒有疫苗可以施打，竟全面放寬高中以下的停課標準，使許多學童家長擔憂此舉可能增加孩童染疫風險，留言灌爆教育部及教育部長潘文忠臉書。

王育敏同時舉潘文忠臉書背景諷刺他聲稱要「陪孩子安心長大」，現在卻在缺乏周延配套的狀態下學童陷入染疫風險，完全展露潘文忠「虛偽」的本質。

王育敏指出，目前公家機關人員有機會得以接種疫苗，而且可以分流上班；但學童沒有疫苗可以施打，卻要1／3班級染疫才可以考慮停課。

王育敏也提到，國民黨立院黨團過去也曾提案主張「給薪的防疫照顧假」以解決家長照顧染疫學童的困境，可是提案卻遭民進黨封殺。現在潘文忠執意放寬停課標準，增加學童染疫風險使家長陷入雙重困境之中，如此荒謬決策潘文忠卻仍強調不會更改。