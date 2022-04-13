日本首相岸田文雄今天說，雖然境內新增COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診病例有增加趨勢，但專用病床使用率仍屬低水準，目前並非立即實施「防止蔓延等重點措施」必要狀況。

日本全境才剛從3月22日起恢復無任何防疫限制的生活，但解除限制後的單日新增確診病例數始終難再下降，甚至已出現疫情復燃跡象。

日本放送協會（NHK）報導，岸田今天在國會備詢談到疫情現況時說，眼前新增確診病例數雖然因地而異，但全國整體來說呈現增加傾向。

他說，現在專用病床使用率及重症病床使用率都屬低水準，已有85%重症風險高的高齡者完成第3劑疫苗接種，「現階段各地方政府尚未提出實施防止蔓延等重點措施的要求，我想還沒到立即採取重點措施的必要狀況」。

另一方面，談到何時開始讓提振觀光及活動需求對策上路，岸田說，「暫未考量現在馬上開始」，將在關注疫情發展同時，慎重地進行檢討。

時事通信社報導，就在開始看到全境可能進入「第7波」疫情徵兆的情況下，日本政府目前政策方向是盡全力避免採取「防止蔓延等重點措施」及發布「緊急事態宣言」，為的是怕經濟社會活動受到影響。

受到俄羅斯入侵烏克蘭影響，日本國內經濟愈來愈受打擊，日本政府希望極力避免再度發動會對經濟雪上加霜的防疫限制措施。

日本政府面對沖繩縣疫情持續惡化，12日已派遣聯絡小組赴當地負責聯繫作業；為加快年輕族群接種第3劑疫苗，也已正式開始相關對策。

不過，日本4月底就要迎接一年一度的黃金週長假，沖繩縣疫情如果繼續擴大，屆時透過往來觀光客有可能讓疫情延燒全國。（譯者：黃名璽/核稿：劉文瑜）1110413