藝人陳薇是模特兒出身，在時尚圈小有名氣，與德翔海運少東陳劭翔登記結婚，她上節目表示疫情間減少約5到6場的品牌出席活動，現在也降低和朋友聚會的次數並且暫緩到健身房運動的計畫，專心待在家學習烹飪，作為孕媽咪的她日前搶到阿妹（張惠妹）的演唱會門票，卻因為肚子裡的孩子放棄見偶像的機會，行為讓不少網友大讚有防疫意識。

昨日疫情指揮中心公布本土新增551例確診，成為近期來數量最高的單日確診數，歌壇天后阿妹的演唱會恰好在近日舉行，許多歌迷都買好票了，無畏疫情確實做好防疫步驟的情況下去享受演唱會。女星陳薇是《女人我最大》的節目班底嘉賓，去年年底宣布懷孕，偶像張惠妹演唱會位子一釋出，她就搶到搖滾區第9排的好位子，用實際行動力挺偶像，很期待欣賞阿妹的表演。

不料本土疫情嚴峻，同樣影響到阿妹的演唱會，演唱會傳出有11位歌迷確診，一起參加演唱會的歌迷也被疫情指揮中心匡列居家隔離，加上演唱會是密閉空間，讓不少人會擔心是否會有染疫風險。

即將要成為準媽咪的陳薇最後為了肚子裡的小孩，決定忍痛退掉演唱會門票，她在Facebook寫下心情「如果今天還是我一個人，期待許久的張惠妹演唱會，我肯定是如期抵達！」，話鋒一轉談起自己肚子裡還有小孩，老公雖然尊重她，但內心應該也希望陳薇可以先緩緩，因此陳薇最後決定退票，陳薇也向肚中的孩子喊話：「兒子啊～我不會怪你2022這年讓我放棄張惠妹演唱會的，我只是做了一個自己比較安心的決定。」

這個決定讓不少網友大讚「安全最重要，阿妹一直都在，下次帶兒子一起去聽」、「你沒有失去什麼，你會獲得更多」、「做得很好ㄟ！我就在納悶疫情越來越嚴重怎麼一堆人還要去看那麼多人的演唱會」、「安心的決定，妳是對的」、「我也是今天場的，為了小孩我也退票了」、「懷孕期真的要乖！加油」