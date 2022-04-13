台北市萬華區福民1期社會住宅13日開工，興建1棟地上16層、地下3層建築物，可提供131戶社宅，預計2025年8月完工，後續將再進行2期工程。

福民社宅座落艋舺大道、西園路二段320巷交叉口，緊鄰雙園國中、大理高中、環南市場與家禽批發市場，北市都發局住宅工程科長魏國忠指出，福民平宅歷經44年要改建，今天是北市社宅第36案開工，第1期800坪土地興建131戶，完成後進行第2期工程，約1100坪土地興建207戶。

魏國忠表示，房型分為10至12坪、16至18坪2種，內部搭配廚具、衛浴、系統衣櫃、工作陽台，採通用設計讓身障人士也可居住。另建物符合綠建築銅級以上、智慧建築合格級、耐震標章及無障礙標章，今天動工，預計2025年8月完峻。

台北市長柯文哲受邀出席動土典禮，他致詞時指出，北市正在興建中的社宅有8237戶，維持1萬戶上下穩步往前進，任內已完工5929戶。

他提及，市府在萬華蓋了2棟大建物，第一果菜市場和魚市場不只是160億可以解決，現在通貨膨脹下去，不曉得要追加多少，另一個是環南市場花了55億興建。

柯文哲說，不只是投資200億就算了，也要把周邊納入規畫，不能一片都是矮房子，突然冒2棟超級建築出來，萬華區還有艋舺學園計畫，8、9月會對外說明，5個學校一次規畫分期改建。

他表示，另一個環南市場和果菜市場，預計7、8辦說明會，環南市場興建後，外面的攤商都要收進來，2棟建築是火車頭，把這一帶做一個都市更新，社宅是都市計畫一部分，要搭配在一起，以前都更的目光狹窄，現在比較清楚，一整片處理，請大家期待。

話峰一轉，柯文哲強調，最近每天晨會都在報告追加預算，營建物價到去年12月底是16％，現在快20％，市府因應物價調整已組專案小組，預算要滾動調整。