板橋區江子翠段第三崁小段危老案，今開工動土，重建預計興建1棟地下6層、地上35層、共267戶的集合住宅，並將提供272坪公益空間做為公共托育中心。

新北市副市長陳純敬表示，市府積極推動都更三箭及危老建築重建，希望民眾未來住得更安全，更希望能提升當地的生活機能、環境品質，本案透過申請「都更二箭」，也提供出近272坪的公益空間，未來市府社會局將會在這裡設立公共托育中心，讓年輕的父母可以安心工作，沒有托育之憂。

陳純敬說，市府現也推出都更二箭2.0升級版，讓巷弄裏不容易重建的基地變為綠地，提供附近居民更多休憩的空間，逐步讓新北市成為更宜居的城市。

都市更新處張壽文處長表示，本案基地位於華江橋頭，基地面積為約905坪，屬板橋都市計畫住宅區，預計興建1棟地下6層、地上35層、共計267戶的集合住宅，鄰近50米寬的文化路二段，2020年間申請危老重建及都更二箭，經市府核准危老重建及給予基準容積加給20％，提供托育中心，重建後將退縮4米空間，提供舒適的步行環境，建築物也申請銀級綠建築、銀級智慧建築及結構加強設計等獎勵，未來將大幅提升居住的環境品質。