國防部昨日（12）公布「全民國防手冊」範本，提供民眾面臨軍事危機及可能發生的災難時緊急應變資訊，內容卻引發不少批評，認為不實用。對此，中華戰略學會研究員、戰略專家張競指出，這份手冊是由總統下令讓國防部負責編製，但從《國防法》多項條文來看，該手冊應由行政院來統籌較合理，希望相關幕僚必須做好功課，也必須向總統提出建言。

張競今日（13）在臉書發文表示，他認為這份「全民國防手冊」，絕不可能滿足所有對象之需求，各方期待也都不同，何況這只是個範本，故當袍澤花了功夫編製後，各個不同機構都要自行調整其專屬手冊內容，因此實在不必對其內容指三道四，而是應當正面肯定予以鼓勵。

但張競指出，這份手冊是由總統下令讓國防部負責編製，這點讓他總覺得有點奇怪，因為他去查閱《國防法》第7條、第10條，以及《國防法》第五章「全民防衛」第28條、第29條可見，行政院對於國防政策與國防有關事務是具有無法推卸責任，故這份手冊應當是由行政院來統籌比較合理，而不是責由國防部來編製。

對此，張競分析，假若要讓國防部能夠專注於戰訓本務，不要讓國軍去承擔原本應由行政院統籌辦理之政務項目，這是替三軍統帥撰寫指（裁）示事項擬稿幕僚要事先搞清楚，同時也要作好的功課。

不僅如此，張競也強調，國防政務依法該誰辦就要讓誰辦，但對於法條解讀人人看法不同，這份手冊國防部已經編出範本，後續督導「中央與地方政府各機關應推廣國民之國防教育，增進國防知識及防衛國家之意識，」就請綠營執政國安團隊謀士們，依法向三軍統帥建議，交付給行政院督導辦理吧。