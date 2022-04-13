今天在大聯盟場上紅雀以6：5險勝皇家，此戰回歸聖路易的傳奇重炮普侯斯(Albert Pujols)繳出好表現，並敲出回歸紅雀首轟，更是他生涯第680轟，目前打擊率來到.333。此外加上阿瑞納多(Nolan Arenado)貢獻2分打點、坎尼澤(Andrew Knizner)3分打點，紅雀早早確保了領先優勢，最後成功取勝。

It's been 3,855 days since Albert Pujols last hit a home run in Busch as a Cardinal! pic.twitter.com/VZh3kPTRBP — St. Louis Cardinals (@Cardinals) April 13, 2022

本季紅雀隊史傳奇重炮普侯斯選擇回老東家打最後一季，首戰他出場時獲得主場球迷熱情歡呼，可惜當時總計5打數0安打，沒能帶起另一波高潮。不過此戰他找回當年巔峰身手，總計4打數敲出3安打(含1轟)，貢獻1分打點跑回2分，沒有吞下任何三振，讓打擊率止跌回升。

今天他首打席就為主場球迷送上陽春炮，選擇首球就出棒，將93.3 mph四縫線快速球轟向左外野，同時與阿瑞納多合力上演「背靠背」，讓球隊在1局結束就取得3：0領先。第二次打擊在4局，普侯斯在1好2壞情況逮到85.1 mph滑球，敲出一壘安打，接著在隊友支援下回本壘得分。

Great shot by @pd_shutterspeed of @stltoday. Albert Pujols celebrates his first home run of the 2022 season with #STLCards fans during his Busch Stadium curtain call. Career homer No. 680. #hugs pic.twitter.com/fSXjEZDcWe — Ben Frederickson (@Ben_Fred) April 13, 2022

第三次打擊在5局，他同樣果斷出棒，在1壞球情況下逮中投手83 mph變化球，再送上一壘安打，這次他靠隊友上到三壘得點圈，可惜沒能繼續回本壘得分。最後一次打擊在7局，他擊出平飛球遭右外野手接殺，也成為此局最後一個出局數，相當可惜，不過此戰的表現已經非常完美。