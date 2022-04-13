台灣本土疫情持續擴散，民眾擔憂染疫也刺激防疫保單銷售增加，而目前市面上網路投保防疫保單的保費金額會比業務員通路還低，但理賠金額也相對較少。

和泰產險今年初曾開賣保費895元、隔離統一賠10萬元，確診再賠5萬元的防疫保單，但開賣後短短11天就宣佈停售；如今再傳出年保費1499元，隔離賠3萬、確診賠8萬的保單將下架，和泰產險表示，元月開賣的防疫保單是銷售太熱絡而停售，這次「疫起挺你2.0」是新舊產品替換，不能說是停售，在總銷售量僅3萬張的情況下，正確來說是下架。

而目前市面上的防疫保單，依照網路上能查詢到的公開資料，網路投保方面，富邦產險年繳保費647元，隔離賠5000元、確診賠1萬、住院日額2000元；中信產險保費427元，隔離賠1萬、確診賠2萬、日額2000元；明台產險保費517元，隔離賠3萬、確診賠5萬；兆豐產保費672元，隔離賠2.5萬、確診賠5萬。

此外，業務員通路方面，中信產險保費895元，隔離賠2萬，確診賠6萬，日額2000元；富邦產險防疫險保費為1299元，確診與隔離各賠1.5萬，住院日額3000元，打過疫苗還可賠5萬。詳細理賠規定與金額仍以保險公司公告為主。

民眾不用擔心買不到防疫保單，金管會今（13日）表示，即使有防疫保單下架，業者仍會改版後再推出新商品，還是有保單可買。理賠方面，金管會保險局長施瓊華則強調，除非保戶提供的理賠文件與事實有需釐清的部分，否則理賠速度不會太慢，主要是防疫保單理賠條件還算簡單。