新竹縣13日公布新增23例新冠肺炎本土確診案例，包括案25587仰德群聚延伸14例、竹市餐廳聚會群聚2例、他縣市群聚5例、他縣市學校延伸1例，及新增獨立事件1例。縣府也公布所有人共50個足跡，多半在竹北及新豐地區。相關匡列採檢疫調進行中，足跡處也陸續通知消毒。

仰德群聚案延伸新增14例，其中案29003為66歲男性，因同住兒子案28509確診被匡列，PCR採檢確診，Ct值25。案29004為18歲女性，7日全身無力、喉嚨痛，配合學校通知返校採檢昨確診，Ct值20。案29325為22歲男性，因女友案29004確診被匡列採檢，結果也確診。

案29326、案29328、案29329、案29330、案29331、案29332、案29333、案29334、案29335、案29336和案29337等11例皆為同住家屬或非同住親友，年齡介於4歲至34歲間，Ct值分布16.3至33.9，皆因案29332曾參加仰德1日卡拉ok活動被通知採檢確診，或自行快篩陽性後PCR確診。相關疫調匡列和足跡消毒陸續進行中。

竹市餐廳聚會群聚案則增加2例，案29321為36歲男性，9日微發燒、全身痠痛，因參加6日竹市某餐廳聚會，匡列後12日採檢確診，Ct值23.52。案29533為26歲男性，無症狀，因為12日案28635確診而被匡列採檢，也陽性確診，Ct值33.9。

他縣市群聚增加5例，其中案29322為28歲女性，案29323為33歲女性、案29324為30歲男性，3人為同事，有雙北、宜蘭旅遊史，因為足跡重疊被他縣市匡列居隔，安排採檢PCR結果陽性確診。另2例則為一對夫妻，丈夫案29005為47歲，妻子案29001為46歲，5日至6日回台中掃墓，因為曾共餐的姪子確診而被匡列，12日兩人採檢PCR均陽性確診，Ct值分別為27、14。

他縣市學校延伸1例為案29327，為20歲女性，昨喉嚨痛，因同校同學確診，自行買快篩檢驗陽性，就醫採檢PCR確診。

最後有1例新增加獨立事件為案29002，為37歲男性，11日頭暈、喉嚨痛、全身不適，自行就醫採檢PCR確診，Ct值14.2，目前正釐清感染源中。

因應多處確診足跡，衛生局持續協調醫院設立社區篩檢站，13日下午2時至6時於新豐三元宮提供篩檢；13日下午6時至9時、14日下午6時至9時在新仁醫院急診室外提供篩檢服務。呼籲與確診者足跡重疊的民眾攜帶健保卡和身分證前來免費篩檢PCR。若時間無法配合前往也可以自行購買使用居家快篩試劑或至本縣公費COVID-19家用快篩試劑社區定點診所掛號，經醫師評估就診發放。