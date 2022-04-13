針對端午節，寒舍集團集結旗下台北喜來登大飯店、台北寒舍艾美酒店、寒舍艾麗酒店及礁溪寒沐酒店，聯合推出五款端午粽禮盒，包括有粵菜資深行政主廚吳銘儒設計「東江梅菜干貝豚粽」，寒舍私房美味黑麻油與酒香渾厚的「麻油松阪豚肉粽」，歷年榮登銷售之冠的經典「寒舍台式粽」，以及去年推出便大獲好評的「桂香蓮蓉凰金粽」與茹素新選擇「黑松露八寶養生素粽」等五款頂級粽。4月15日起於四館飯店及線上購物平台開放預訂，每組六入980元起，5月20日前預付可享9折、美饌卡88折優惠，須於提貨前三天預訂。

寒舍集團今年粽禮最大亮點在於米其林餐盤推薦粵菜餐廳寒舍食譜推出的「東江梅菜干貝豚粽」，嚴選宜蘭在地油脂飽滿的五花肉，先蒸再炸鎖住肉汁，與在地客家梅菜，一同以特製滷汁慢滷兩小時入味，豪氣搭配北海道干貝、鹹蛋黃與滷水花生，梅菜鹹香、肉脂油香與干貝鮮香融合，綻放道地粵式風情，每組六入1,280元。另一款粵式甜粽「桂香蓮蓉凰金粽」選用粵菜常見的片糖入饌，將鬆軟的蜜蓮子與清香桂花蜜拌入黏糯米飯，包入以新鮮蓮子與片糖翻炒反覆過篩至細幼的手工蓮蓉餡及鹹蛋黃，入口鹹甜唇齒留香，每組六入980元。

寒舍集團董事長私房欽點創意粽禮「麻油松阪豚肉粽」，以台灣特色麻油料理創新發想，選用北港黑麻油煸香老薑，加入高湯、黃金板栗、枸杞、米酒及脆口杏鮑菇以小火煨煮入味，搭配香煎酥脆的鮮嫩松阪豬，米粒飽滿吸附麻油香，經典台味滋補飄香萬家，每組六入1,080元。寒舍集團熱賣二十餘年、不敗經典冠軍「寒舍台式粽」特選上等肥瘦相間五花肉與杏鮑菇，以寒舍獨門老滷煨煮軟嫩，搭配瑤柱、北港花生、鹹蛋黃、埔里香菇與黃金板栗，拌入特製油蔥酥，台式經典滋味夾帶粽葉香氣，記憶中的家鄉味，每組六入1,180元。

寒舍集團今年推出養生素粽，提供佳節茹素新選擇，「黑松露八寶養生素粽」，嚴選多款珍稀菌菇入粽，以頂級松露油香炒鴻喜菇、香菇及養生潤肺的松子，再加入以松露高湯煨煮入味的羊肚菌及猴頭菇，軟糯米飯與菌菇清香撲鼻、口感豐富有層次的素食新選，每組六入980元。

寒舍集團端午粽禮盒，5/20前預付完成，不限組數可享9折早鳥優惠、5/27前預付完成，美饌卡會員可享88折優惠。不限品項訂購完成付款，300組以上享88折優惠、500組以上享85折優惠。單次訂購台式粽禮盒50組以上，享台北市地區單點免費計程車送貨乙次。