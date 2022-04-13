百貨上半年最重要的檔期母親節全面開跑，同時歡慶開店慶的漢神百貨也於4/14（四）盛大展開，近幾年漢神百貨積極推廣生活即藝術，歷年卡友來店禮聯名梵谷、瑪莉皇后、莫內等藝術相關授權，廣受消費者好評，今年更獲得法國巴黎國家檔案局典藏正版授權，全台獨家推出風靡巴黎的獨特裝飾藝術家「阿爾豐斯．慕夏」著名畫作設計的卡友來店禮，讓消費者享受購物樂趣之外，也能來一場浪漫的藝術之旅。

為了讓消費者買得開心，今年也加碼眾多好康優惠，4/14（四）-4/17（日）首四日刷同一信用卡全館滿6千送3百、4F/B1F名品珠寶滿1萬送5百、1F/2F/3F精品滿2萬送1千元、6F家庭用品滿6千送6百、5F/B2F女裝滿8千送8百、5F設計師服飾品牌獨家加碼單筆滿2萬再送漢來海港下午茶券一張、B1F珠寶則祭出單筆滿5萬再加贈1千元；母親節必buy化妝品業種也是超強回饋，4/14（四）-5/8（日）1F/B1F化妝品滿3千送3百、4/14（四）-4/17（日）單筆滿9千再加贈1百，絕對是囤貨的最好時機；今年還推出晚鳥振興專案，4月底前全額持紙本振興券或高雄券消費滿3千加贈100元餐飲券。另外，活動期間當日全館消費累積集點滿2千元即可參加藝遊未境總抽獎，有機會獲得市價96,800元的光陽電動車和知名飯店住宿券。今年也推出藝啟生活集星樂，集結擁有290年歷史的的德國雙人質感生活選物，只要集滿指定數量星星即可免費兌換，多樣好康就是要幫消費者精打細算。

最受大家喜愛的卡友來店禮，今年持續以「生活即藝術」為主題，結合有世界上最偉大的裝飾藝術家稱號的「阿爾豐斯．慕夏」作品，延伸設計三款兼具藝術性及高質感的實用贈品：4/14（四）-4/17（日）午后抱枕、4/28（四）-5/1（日）晴雨三摺傘及5/5（四）-5/8（日）二入瓷盤，聯名卡友消費3百元加現金30元即可兌換，藝術之友加價99元也可兌領，預料將會掀起一陣兌換熱潮。此外，配合藝術主題，特別合作奇美博物館、金馬賓館當代美術館、臺南市美術館以及駁二藝術特區，消費滿額即可獲得票券，讓民眾藝同漫遊於藝術氛圍中。這次還特別邀請眾多知名品牌快閃登場，包括全台獨家4/14（四）-5/9（一）以大膽醒目的彩色條紋和燈光設計打造的Prada Tropico期間限定店、4/14（四）-4/17（日）媲美藝術品的義大利精品鞋「Rene Caovilla」、4/14（四）-4/28（四）全台唯一咖啡農場直營「歐克佬咖啡」。漢神百貨以最高規格、持續提供更完整多樣化的選擇，多重優惠絕對讓你滿載而歸，打造民眾最有感的購物盛會！