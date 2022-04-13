我國3月消費者物價指數(CPI)達3.27％，創近9年半來新高，在輸入性通膨推升下，食材費漲勢相當驚人，學校營養午餐成本也跟著大增；行政院主計總處主計長朱澤民今在立法院財委會專案報告後答詢時承諾，會與教育部相關部會討論，透過統籌稅款，增加對地方營養午餐的補助。

根據主計總處3月統計顯示，食物類以蔬菜上漲24.35％最顯著，蛋類在供需失衡下，漲幅也達23％，水果、水產品以及肉類價格，分別上漲8.53％、6.22％以及4.54％；朱澤民認為，營養午餐是維持學生基本健康的必要條件，將與教育部商討，增加對地方的營養午餐補助。

民進黨立委吳秉叡指出，今年軍公教全面調薪、基本工資也跟著調升，接下來7月退休軍公教退撫金又調高2％，如今又有俄烏戰爭，更推升物價上漲，憂心台灣會形成「螺旋式通膨」。

朱澤民表示，薪資、物價上漲，形成螺旋式通膨，是在1970至1980年代常被討論的議題，當時時空環境是石油危機、預期通膨上升，加上財政支出持續擴大，導致薪資、物價一波接著一波持續上漲。

但現在情況不一樣了，朱澤民表示，全球化、自動化盛行，台灣在疫情影響下，廠商備料都已超前部署，降低俄烏戰爭斷鏈的衝擊，加上電子商務的興起，物價上漲與薪資調升的關聯性，沒有想像中這麼大。