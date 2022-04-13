將代表國民黨角逐台南市長寶座的謝龍介今（13日）在臉書罕見提前預告開議的攻防內容，貼文一出，立刻吸引大批龍粉朝聖留言，短時間內湧入數千個讚和百則留言。

配圖以斗大的「市議會開議！偉哲兄接招！」為題，國民黨台南市議員謝龍介提前公開了議會攻防要點，他稱「與偉哲兄之間的質詢攻防，提前擦出選戰的火花，一定會是大家關注的焦點，對於破例提前公開質詢內容，謝龍介也坦言「如今有這麼多鄉親對我有期待，對台南市的未來有期待，趁這個機會，共同切磋討論，也是美事一樁」

謝龍介稱本次議會攻防頭號要點是疫情，針對指揮中心放寬停課標準，坦言「等於是將過去兩年，人人聞之色變的新冠肺炎，重新定位為腸病毒等級的疫病」，他質疑市長黃偉哲「如何消除家長疑慮？有無應對措施？」；再者是房價問題，謝龍介指出位於台南市中西區金城國中舊址所開發的「運河星鑽」重劃區開出一坪108萬的天價，當時被他質疑市府帶頭炒房，並向黃偉哲喊話「樂見偉哲兄後續改採地上權招商，但台南市房價飆漲是否已經一去不回頭？該怎麼控制？萬萬不能斷了出外打拚的台南人，返鄉置產的夢想！」

謝龍介的貼文引起網友熱烈迴響，紛紛留言道「謝市長加油！」、「祝褔高票當選台南市長！加油！」、「台南唯一支持謝龍介」。