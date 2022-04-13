苗栗縣竹南中山168青創基地「idodan」推出常玉畫作聯名款原木腕錶。（謝明俊攝）

苗栗縣竹南中山168青創基地「idodan」推出常玉畫作聯名款原木腕錶。（謝明俊攝）

苗栗縣竹南中山168青創基地「idodan」推出常玉畫作聯名款原木腕錶，第2代製錶師徐嘉明花了年餘時間才成功製作原木錶殼。（謝明俊攝）

苗栗縣竹南中山168基地還有史博館委售的常玉聯名款小物。（謝明俊攝）

第2代製錶師徐嘉明首推台灣杉系列原木腕錶。（謝明俊攝）

苗栗縣竹南中山168青創基地「idodan」推出常玉畫作聯名款原木腕錶，展期至5月。（謝明俊攝）

苗栗縣竹南中山168青創基地「idodan」推出常玉畫作聯名款原木腕錶，第2代製錶師徐嘉明花了年餘時間才成功製作原木錶殼。（謝明俊攝）

有東方「馬蒂斯」之稱的民初留法畫家常玉，遺下許多畫作典藏在歷史博物館，史博館結合苗栗縣竹南中山168青創基地的第2代製錶師徐嘉明夫婦，推出6款常玉畫作聯名款原木手錶，13日正式發表上市，從珍貴原木錶殼的處理到錶面的畫作移印，都花盡徐嘉明許多心血研究突破，值得愛錶人士的收藏。

1895年，日本占領台灣的同1年，常玉出生在大陸四川省順慶，曾留學日本、法國習畫，與徐悲鴻等人同為中國早期留法學生之一，此後定居巴黎成為國際級畫家，有「東方馬蒂斯」之美稱，最知名作品包括曲腿美女等畫作。

目前國內所收藏常玉遺作中，以歷史博物館為最，史博館為了推廣常玉畫作，與青創工作者合作，推出杯墊、筆記本等常玉畫作聯名款小物，去年4月間，史博館接觸苗栗頭份在地第2代製錶師徐嘉明夫婦後，開始輔導授權創製常玉畫作聯名錶。

徐嘉明承接父親製錶技術，自創「idodan」（客語，幾點鐘）手作錶品牌，並進駐苗栗縣政府輔導成立的竹南中山168青創基地內，首先與林務局合作，取得林務局提供台灣杉材料，製作台灣杉系列原木腕錶成功後，接著與史博館合作創製常玉聯名款原木腕錶，首期以常玉的6幅書作為主，推出6款原木錶。

徐嘉明表示，這6款原木錶是採用珍貴木材，包括台灣扁柏、烏心石、綠檀等作為錶殼，但由於木材特性須經過專業處理，才不會變形質裂，並且不能以化學藥劑處理，破壞木頭原有香氣，他花費1年時間去研究，才找到成功處理木材的方法。同時，將常玉的畫作縮小製成錶面，也費盡許多心力研究，最後採取移印法及3D列印等技術才成功完整將畫作轉成錶面圖案，設計因而榮獲德國設計大獎肯定。

史博館代理館長梁永斐表示，常玉畫作受到全球藝術界的喜愛，史博館近年來不斷推廣圖像授權，從衣、食、住、行多項生活用品切入，其中常玉圖像獲得許多正面的回饋。這次與1多點 idodan珍木腕錶的結合，則希望展現藝術與生活感的融合，讓常玉的美，時時刻刻陪伴大家。另外，更新增中山168成為史博館授權產品展售的承銷櫃位，販售博物館授權的多樣產品，推動藝術經濟。

13日下午，常玉聯名款原木錶首發儀式，在中山168舉行，並推出早鳥價限時預購優惠，歡迎喜愛常玉作品的民眾前往門市或網路商城選購。