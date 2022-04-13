泌尿道感染是很常見的疾病，預防的方法不外乎就是每天多喝水、維持良好生活作息、改變飲食習慣，對此馬偕醫院泌尿科醫師陳鈺昕表示，還有一種「尿液酸化」的方法，只要平時多吃酸性食物，像是各種莓類、葡萄、西瓜等，就能有效幫助預防泌尿道感染。

泌尿道感染是泌尿道系統受到細菌感染所引起的發炎反應，泌尿道系統包含腎臟、輸尿管、膀胱及尿道，而多數導致感染的細菌來自於尿道口，常發生於尿道和膀胱造成尿道炎和膀胱炎，嚴重時甚至可能侵襲到輸尿管或腎臟。

陳鈺昕在臉書粉專發文指出，想要預防泌尿道感染，多喝水、規律排尿才是最大關鍵，不過還有另外一種叫作「尿液酸化」的方法可以幫助預防。尿液酸化顧名思義就是將尿液的酸鹼度變酸，因為酸性環境不利於引起尿路感染的細菌生長，因此對於預防泌尿道感染也有幫助，只要攝取適當的酸性食材和維他命C，就能夠使尿液變酸。

而常見的酸性食材包含各式莓類、高蛋白食材（乳酪、蛋、肉）、貝類、葡萄、西瓜、玉米、南瓜、蘆筍等，不過千萬不要「吃過頭」，攝取太多反而不利於健康。另外有尿路結石的患者也不適用尿液酸化的飲食方法，若是出現任何泌尿相關病症，也要記得及早就醫，尋求專業醫師的幫助，才能儘快恢復健康。