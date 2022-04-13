暌違2年基隆「端午龍舟競賽暨嘉年華會」，即將在6月3日在八斗子舉辦，4月13日上午舉行龍舟點睛開光祭江下水儀式，期望疫情能安穩渡過，龍舟賽能夠順利圓滿，但疫情持續增溫，基隆市政府不排除停辦活動。

基隆市政府教育處體健科長李上泰表示，2020年與2021年因新冠肺炎緣故，基隆市龍舟競賽都停辦，2022年決定重新舉辦，政府機關與民間好手都將匯集在八斗子漁港，一展身手爭取最高5萬元獎金

不僅大人在比賽中拼汗水，小孩也有共享滑龍舟樂趣；李上泰也說，除了一般龍舟賽外，小朋友也能在海洋大學小艇碼頭，體驗小小龍舟歡樂賽。

「端午龍舟競賽暨嘉年華會活動」不僅龍舟比賽，也會有多種表演讓民眾觀看；李上泰說明，許多學校熱舞社都會在現場表演，周邊也會有小吃攤位，遊玩民眾如果感覺到肚子餓，也會有許多特色小吃可以選擇。

4月13日上午基隆市政府舉行龍舟點睛開光祭江下水儀式，副市長林永發親自到場主持，基隆市議會副議長林沛祥、基隆市體育會理事長鄭錦洲等人，依循古禮在8艘龍舟點睛祈福，希望活動舉辦順利。

李上泰強調，假使疫情未能掌控，活動將停辦不會延遲，如果新冠疫情能逐漸降溫，賽事與嘉年華會將如期舉辦，現場防疫措施會加強，呼籲想要參加活動民眾，能夠配合現場防疫措施。