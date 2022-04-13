國民黨立委蔣萬安今赴北市議會國民黨團拜會議員，並見證新任書記長、副書記長交接儀式。（鄭任南攝）

國民黨立委蔣萬安今赴北市議會國民黨團拜會議員，並見證新任書記長、副書記長交接儀式，他也大方點名宣布參選桃園市長的市議員羅智強，要大家為「第一戰將加油打氣！」，羅智強也隨即起身高喊「萬安加油」，還有人高喊「北桃連線！」隨後所有市議員拿起拉炮，祝福蔣萬安年底台北市長選戰能夠「凍蒜」，現場氣氛超熱絡。

蔣萬安今在臉書回憶2016年首次參選，他說自己做為一個政治素人，除了滿腔熱血，對於選舉時該注意的「眉眉角角」實在不懂，但幾位選區的議員前輩，帶領他拜訪里長、到市場拜票，這些有形與無形的協助，他都點滴在心頭。

蔣萬安說，去年底公投前夕，黨內同仁作伙拿著大聲公，不分晴雨，在台北市各區進行公投宣講。在街頭、在市場，共同為堅持的理念而奮鬥。雖然最後結果不盡人意，但我們真的凝聚起來，真的有一起打拼的感覺。

蔣萬安表示，他在台北出生、成長、求學，見證台北幾十年來的進步，但也看到了風華漸老的疲憊身影。從政這6年，他一直希望將創新的思惟，帶入公共政策當中。不論是環保永續與經濟發展的共生，都市更新與歷史風貌的共存；科技發展與傳統文化的共榮，都應該擺脫過去的框架，以創新服務的精神，重建台北的榮光與美好。

蔣萬安說，雖然我們可能來自不同世代，有不同的生活經驗，甚至對於市政也有不同看法，但未來不管在什麼崗位上「服務市民、守護市民」都是我們共同的使命，並肩同行，「讓我們一起把impossible，變成I’m possible！」