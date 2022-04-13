新北雙和醫院爆群聚5確診 護理師1傳4 14:202022/04/13 中時 陳慰慈 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 雙和醫院護理師確診1傳4 列為明日個案。(翻攝自Google maps) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新北市衛生局表示，雙和醫院1名護理師12日晚間因出現發燒症狀，採檢PCR為陽性，醫院立即進行緊急處置，針對急診醫療人員及病患、家屬等相關接觸者共200人進行採檢，目前已知有4位為PCR陽性反應，將列為明日公布個案。 經與中央疫情指揮中心及防疫醫師討論，該院急診採取分區清消、量能降載等處置措施。 台中單日確診26例 東勢成熱區 最新染疫靈長類動物證據：即使輕症 新冠病毒仍會傷腦 #新冠肺炎 #台灣 #疫情 #染疫 #雙和醫院 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 靜宜大學1學生確診 下午預防性停課清消 13:012022/04/13 生活 高科大燕巢校區1學生確診 宿舍人員全面PCR暫停進出 11:232022/04/13 生活 苗栗配合新停課標準 徐耀昌：視疫情滾動式檢討 12:312022/04/13 生活 疫情升溫 連江縣配合中央新停課標準 13:192022/04/13 生活 新停課標準上路 陳學聖質疑：擋不住疫情才放寬 13:412022/04/13 政治 中央放寬停課標準地方不同調 基隆拍板跟進中央 12:562022/04/13 生活 停課標準放太寬 家長怕爆 醫憂：2恐怖下場 07:572022/04/13 生活 首例議員確診！宜蘭議員未打疫苗 喝喜酒染疫 11:492022/04/13 生活 停課標準不同調 彰縣逆中央喊規範太鬆 會採加嚴版 12:522022/04/13 生活 高雄長庚醫師爆確診 休假曾赴外縣市 14:042022/04/13 生活 學生健康優先！國民黨團籲教育部 應訂國小停課標準 11:232022/04/13 政治 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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