新北市衛生局表示，雙和醫院1名護理師12日晚間因出現發燒症狀，採檢PCR為陽性，醫院立即進行緊急處置，針對急診醫療人員及病患、家屬等相關接觸者共200人進行採檢，目前已知有4位為PCR陽性反應，將列為明日公布個案。

經與中央疫情指揮中心及防疫醫師討論，該院急診採取分區清消、量能降載等處置措施。