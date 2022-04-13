高市娛樂稅每年稅收約1.8億元，去年因疫情衝擊主動減徵、免徵。高市議員黃捷今（13）日質詢時提到，其實娛樂稅早不符合時宜，像是打高爾夫球要課稅、脫口秀要課，但改成「演講」就不用課，她認為，高雄要推動藝文產業，必須要檢討稅率，也建請中央廢除娛樂稅。高市府則回應允檢討。

黃捷指出，娛樂稅在民國31年時立法用意是，基於抗戰時期以來，希望人民簡樸，強調憂患意識而勤儉建國，因此對於豪奢活動予以「寓禁於徵」的稅目，但藝文娛樂活動已是國人生活一部分，課稅更與政府推動藝文發展意旨背道而馳，希望進行最根本檢討。

她認為，高雄邁向藝文之都，像是鳳山以衛武營為中心，周邊有鳳山中城計畫、3連棟、南風劇團、北藝大進駐及建軍站聯合開發等，積極發展藝文產業，可是目標卻與目前稅制相衝突，政府一方面要扶植藝文產業，又課徵不合時宜的娛樂稅。

她舉例，知名喜劇演員博恩曾透過脫口秀表演反諷該稅制，若現在是表演單口喜劇需課娛樂稅，但改成演講就不用了，是不是以後，表演形式就叫做「有趣的演講」，另像是打高爾夫、唱KTV、玩電玩、夾娃娃機都要收娛樂稅。

她指出，高市過去5年娛樂稅稅收每年1至2億之間，而去年高市整體稅收427.1億，娛樂稅只有1.1億，只占了0.26％，占比很低，市府必須思考，有沒有實質徵收必要，就算減免也不會影響到稅收，疾呼檢討娛樂稅合理性，並研議降低娛樂稅稅收，建請中央廢除娛樂稅。

對此，高市財政局長陳勇勝答詢時指出，娛樂稅的稅收在高雄市平均1年1.8億元，在七大稅目中稅收較低，去年市府配合疫情主動減徵、免徵達到2233件，因此去年執行娛樂稅沒有達標，而有關於娛樂稅是否該廢除這個議題確實討論很久，但市府能做的就是建議財政部往後如何思考。

陳勇勝進一步說，娛樂稅母法權責在中央，若要廢除須由立院修法通過，可先從《高雄市娛樂稅徵收自治條例》檢討稅率有無調整空間，並參考其他縣市作法，但因受限於財政紀律法，若減少哪個稅入部分，必須從另外的稅入來彌補，後續將做完善分析、檢討。