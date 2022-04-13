22歲鄧姓男子黃牌重型機車經前鎮草衙三路、福民街口停等紅燈，在綠燈起步時以「翹孤輪」方式行駛，遭民眾上網爆料，警方表示，經檢視民眾提供的違規影像，發現男子「翹孤輪」危險駕駛違規事實明確，依法處6000元至2萬4000元罰鍰，並依公共危險罪送辦。

一名22歲鄧姓重機騎士於12日行經草衙三路、福民街口停等紅燈就在綠燈起步時，以「翹孤輪」方式起駛，有民眾拍下影片後上網爆料，經前鎮警分局檢視影像，認為該名騎士危險駕駛違規事實明確，將依道路交通管理處罰條例第43條規定逕行舉發，處駕駛人新臺幣6千元以上2萬4千元以下罰鍰外，現已通知駕駛人到案說明，並將依刑法公共危險罪送辦。

其實在3月20日鼓山區就有出現2名男子在壽山翹孤輪耍帥遭人檢舉，幾天後，他們又跑到旗津，其中1男又以前輪懸空的方式翹孤輪前進，這次剛好被尾隨在後的員警抓個正著，當場攔下車掣單舉發，再被依公共危險送辦。警方提醒，汽、機車在道路上危險駕駛行為，會危及其他用路人安全，極易釀成交通事故，造成自己或其他用路人受傷，駕駛車輛時務必遵守相關交通規則，以防止交通事故發生。