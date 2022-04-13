南投縣埔里警分局北山派出所員警，12日晚間獲報前往國姓鄉處理交通事故，抵達現場後發現一輛自小客車自撞水溝，不過車上駕駛不願下車猛踩油門。（警方提供／吳建輝南投傳真）

北山所所長陳志成右小腿紅腫及擦挫傷、警員張元薰右手臂擦挫傷，兩人均送埔里榮民醫院急診室治療後，已返回駐地休息。（警方提供／吳建輝南投傳真）

北山所所長陳志成右小腿紅腫及擦挫傷、警員張元薰右手臂擦挫傷，兩人均送埔里榮民醫院急診室治療後，已返回駐地休息。（警方提供／吳建輝南投傳真）

南投縣埔里警分局北山派出所員警，12日晚間獲報前往國姓鄉處理交通事故，抵達現場後發現一輛自小客車自撞水溝，不過車上駕駛不願下車猛踩油門，引擎不斷運轉導致輪胎空轉發生氣爆，導致2名在現場執勤的員警遭到波及，造成員警小腿、手臂多處紅腫擦挫傷，所幸送醫後2人均無大礙。

警方表示，這起事件發生在12日晚間11點，有民眾報案國姓鄉中正路四段前發生交通事故，因此派出北山所長陳志成及警員張元薰前往處裡，初步了解，吳姓駕駛逆向行駛國道6號後，行經國道6號國姓二隧道口連續擦撞施工交通錐，並行使下交流道後在該處自撞水溝。

警方說，因為施工單位發現自小客車逆下還衝撞交通錐後，主動尾隨並通報警方，警方到場後通報消防員到場，而在救護人員施救時，無男友心情低落、意圖輕生的意圖，堅持下車，還猛踩油門想逃離現場，才造成這起事故發生。

警方強調，事後將吳男救出後送往埔里基督教醫院，經酒測後酒測值為0，沒有酒後駕車情事，而車上也沒有找到相關違禁品，因此吳男為何猛踩油門想逃離現場，甚至逆向等等脫序行為，還有待後續進一步調查釐清。