高雄市文化局針對418國際古蹟遺址日特別企畫，以國定古蹟「中都唐榮磚窯廠」作為主場地，在4月16、17日兩日以市集、講座、手做等讓大家體驗百年磚窯的美；更加碼開放打狗英國領事館、鳳儀書院、旗山車站等高雄文資場館當日免費入園，邀請大家春日暢遊高雄百年風華。4月18日是聯合國教科文組織通過的國際古蹟遺址日(International Day For Monuments and Sites），亦被稱為世界遺產日，旨在鼓勵大家對於文化資產多樣性的關心。文化局長王文翠表示高雄做為一個百年城市，有著豐富的文化資產建築，藉著國際古蹟遺址日鼓勵大家多來了解高雄精采的歷史文化，更首次在中都磚窯廠策畫大型活動，展現工業城市特殊的人文景觀風貌。

矗立於愛河畔的中都唐榮磚窯廠，是高雄第一家磚仔窯，亦是台灣現存最完整的磚窯工業建築群，2005年公告為國定古蹟。清水紅磚砌成的煙囪象徵著由日治時代開始的興盛磚造產業，自1899年日人鮫島盛創辦的鮫島煉瓦工場，到1913年臺灣煉瓦會社打狗工場，所生產磚塊俗稱「TR磚」 (Taiwan Renga)，當時的「TR磚」是品質保證的代表，為日治時期重要建築物的主要供應磚廠。民國遷台後由唐榮鋼鐵廠買下，直到1985年停止生產前，該磚窯廠一直是高雄重要的磚造工業的生產基地。近90年的磚造工業，形成了一片完整由日治到民國的工業建築群，二座高聳的煙囪、八卦窯、三座倒焰窯、實驗窯、隧道窯、磚造事務所是今日認識與理解近現代化工業發展的珍貴場域，亦展現了高雄作為工業城市獨一無二的歷史縱深。

2022年國際古蹟遺址日文化局與三和瓦窯、La Rue Market與打狗文史再興會社等單位合作，4月16、17日在中都磚窯廠策畫一場特殊古蹟日活動，讓剛硬的工業遺址場域，化身成為市民春日嘉年華，帶大家走入這個美麗的歷史場域。國際古蹟遺址日的特別企畫希望大家多多走入文化資產場域，體驗屬於這座城市、這片土地的過往，了解屬於我們珍貴的歷史文化。