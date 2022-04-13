同仁2月13日看到1輛紅色自小客車，在公司附近尾隨他們、疑似勘查所有人行蹤。（民眾提供）

宜蘭縣礁溪鄉1名44歲何姓男子在2月15日上午10時許，遭3名犯嫌侵入住宅持棍毆打，造成雙手雙腳多處挫傷，警方接獲通報後，立即展開偵辦，疑似被害人與前老闆生意糾紛，現已查獲李姓主嫌到案說明，其餘共犯將以傷害罪函送宜蘭地檢署，積極偵辦中。

何姓被害人說，同仁2月13日看到1輛紅色自小客車，在公司附近尾隨他們、疑似勘查所有人行蹤，2月15日上午10時左右，3名犯嫌直接衝入家中，往被害者臉上噴辣椒水，接著一陣亂棍毆打，1名犯嫌還在一旁持手機錄影。

宜蘭縣警察局礁溪分局表示，接獲何男報案後，立即派員到場偵辦，經擴大調閱監視器影像，追查出涉案車輛為租賃公司，自桃園以車換車方式至宜蘭犯案，並鎖定4名犯嫌，犯案當日1位犯嫌留在車上把風，其餘3名下車犯案。

警方表示，獲報後依犯嫌逃逸路線、時地，分析主嫌李男並通知於3月17日到案說明，其餘共犯陸續緝捕到案，全案將依傷害罪移送宜蘭地檢署偵辦。