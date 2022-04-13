針對母親節，勞瑞斯美式牛肋排餐廳今年特別為優雅高貴的母親新推出外帶「英式伯爵夫人慕斯蛋糕」，蛋糕主體頗具巧思，主廚嚴選斯里蘭卡伯爵紅茶加入鮮奶冷泡靜置一夜後，拌入馬茲卡邦起司和伯爵茶口味的利口酒後，製作成口感柔細滑順的乳酪慕斯，口感柔細滑順，並且帶有淡淡的伯爵茶酒和佛手柑的清新香氣。內餡則是精選法國青蘋果與焦糖舒肥後，再加入柚子汁與蘋果汁慢火熬煮製成清爽酸甜果泥。

勞瑞斯「英式伯爵夫人慕斯蛋糕」，底部採用向來深受甜點控喜歡的達克瓦茲，與一層香濃脆口的法式杏仁牛軋糖做出複合口感。法式杏仁牛軋糖口感有別於市面常見的厚實軟Q口感，而是香脆口感並且帶著杏仁的香氣，清爽不膩不黏牙，與達克瓦茲和慕斯一起拌著果餡入口，不論口感或是香氣都相當有層次而且互不衝突。

蛋糕的外觀除了一半保留噴砂慕斯外觀，另一半則以桃紅色巧克力和康乃馨的花色做呼應，以亮面呈現來增添母親節的喜氣。蛋糕上方的裝飾也不馬虎，甜點主廚以同樣桃紅色系的伯爵巧克力香緹泡芙和藍紫色的食用花做搭配，並且綴以金箔片來增添貴氣。

勞瑞斯餐廳強調，今年推出的這個慕斯蛋糕製程極為繁瑣，而且用料和口感都相當有創意，可說是近年難得一件的甜點逸品。考量到要維持桃紅色巧克力亮面的討喜光澤，主廚取貨當天才製作，讓媽媽們既嚐到最新鮮口感的母親節蛋糕，也用狀態最佳的外觀呈現來滿足視覺和相機鏡頭。即日起開放線上訂購，因製程繁瑣且為求最佳狀態，取貨當日生產數量相當有限售完為止。

勞瑞斯母親節「英式伯爵夫人慕斯蛋糕」最後訂購日為5/4日，取貨日為4/29、4/30、5/1、5/6、5/7、5/8，六吋售價$1,280元，取貨3天前預訂，為保品質僅限到店自取。