蝦皮購物沒電支執照繼續營業再爆爭議！立委沈發惠13日質疑，金管會2021年修法將第三方支付申請電子支付的門檻，從10億元高到20億元，從時點來看是對蝦皮購物放水。金管會主委黃天牧怒道：「金管會依法辦理，沒有特別為蝦皮，我們坦坦蕩蕩！」他強調，修法決策時點與不同意蝦皮支付是不同時點，把兩件事綁一起是「穿鑿附會」，針對蝦皮日均營業額金管會會再去重新查核。

沈發惠表示，13日又有民團在立法院前抗議蝦皮無電支照還能營業。金管會在去年8月廢除蝦皮支付電支營業許可，但金管會在6月底就修法將第三方支付改申請電子支付執照的門檻，從10億元提高到20億元，是對蝦皮購物放水。

黃天牧表示，會修法的原因是第三方支付都不想被金管會管，所以業務單純的業者會想讓經濟部管、不想讓金管會監管，因此才會調門檻，修法決策時點與不同意蝦皮支付是不同時點，把兩件事綁一起是「穿鑿附會」，金管會修法前很早就找過經濟部討論，決策時點是考量當時第三方支付的交易金額都增加了，如果維持10億元，可能所有第三方支付都要到金管會申請電子支付執照。

黃天牧進一步指出，蝦皮支付到達申設電支門檻後，有獲營業許可，並來向金管會申請電支執照，只是後來因為資料不齊沒有成功，但蝦皮支付有很多年輕消費者在使用，所以蝦皮須立刻找一家「樂購蝦皮」承接「蝦皮支付」業務，現在金流部份已在接洽銀行做長期合約。

沈發惠進一步質疑，去年11月15日金管會說2022年第一季會調查樂購蝦皮保管款項日均餘額，目前調查結果如何？金管會調查的方式僅是讓第三方支付「自己申報」，卻不用會計師查核，蝦皮支付之前的交易額有31億元，變成樂購蝦皮交易額會不到20億元？電子支付與第三方支付的監理強度差很多，主管機關的查核很重要，要確定第三方支付有沒有多報、少報。

黃天牧表示，會去做重新查核，金融機構要以誠信為原則，如果申報不是事實，會跟經濟部一起監理。

銀行局長莊琇媛表示，金管會今年二月發函給第三方支付業者調查，日均餘額超過10億元的目前「有一家」第三方支付。當初修法時是找所有第三方支付業者，不是只有蝦皮。

為何樂購蝦皮日均餘額未達20億？莊琇媛解釋，日均餘額是一個餘額概念，因為資金會進進出出，今天帳戶是十億元、明天二十億元、後天二十五億，最後取三天平均餘額，採用平均數主要考慮到若有促銷日時帳戶餘額就會比較高。樂購蝦皮在去年8月14日承接蝦皮支付，所以日均餘額是從去年8月14日算至至今，會牽涉電商平台交易量、非完整一年。