台灣賽車教父、D2 Racing車隊的琦玉集團老闆廖志賢「廖老大」因與大陸抖音網紅「HG-杰尼」杰尼龜較勁0到400公尺加速紀錄，而聲名大噪。廖老大5日下午在臉書開直播，大方展示要價億元、600坪豪宅與車庫，讓網友全都看呆了。
廖老大向杰尼龜發起慈善賽，兩人較勁0到400公尺直線加速紀錄，輸者須捐款100萬，此後廖老大自購奧迪TT RS，耗費近500萬打造一輛「打龜號」，並在全台協尋適合實測的場地，因而引起全台關注，本月6日在台中風車大道的零四實測跑出8.72秒的佳績，打趴杰尼龜的紀錄。
廖老大5日下午於個人臉書直播上，大方展示家中600坪豪宅內部設計，舉凡高爾夫球場、居家電影院、遊戲廳、健身房、露天魚池、車庫等一應俱全，室內裝修風格奢華雅緻，櫥櫃多為隱藏櫃，放大空間視覺；畫面帶到擺滿LV的櫥櫃，各式大小皮件、肩背包與行李箱全都有，猶如品牌展示櫃般目不暇給。
直播中還可見，廖老大家中一處大型客廳加裝投影幕成為居家電影院，一旁整片落地窗外，則是廖老大與妻子的跑車收藏；廖老大後來還走到廚房，向粉絲公開冰箱，自嘲因為家中不開伙，偌大的冰箱全拿來冰飲料與便利商店購入的微波食品，與豪宅形成強烈對比。
不少粉絲看了直播都被廖老大的財力程度嚇傻，紛紛羨慕回應，「太扯」、「貧窮限制我的想像」、「老大家大到像六福村餒」、「這打掃起來好累人」。
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