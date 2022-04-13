高市鳳山區議員擬參選人徐尚賢，其位於鳳山區中山西路的競選總部今（13）日被撒冥紙、丟雞蛋，警方展開追查。（柯宗緯翻攝）

高市鳳山區議員擬參選人徐尚賢，其位於鳳山區中山西路的競選總部今（13）日被撒冥紙、丟雞蛋，警方展開追查。（柯宗緯翻攝）

高市鳳山區議員擬參選人徐尚賢，其位於鳳山區中山西路的競選總部今（13）日被撒冥紙、丟雞蛋，警方展開追查。（柯宗緯翻攝）

曾參與罷捷活動的高雄鳳山區市議員擬參選人徐尚賢，其位於鳳山區中山西路的競選總部今（13）日被撒冥紙、丟雞蛋，經調閱監視器發現，今天凌晨1時30許有兩名男子在門口犯案，警方已掌握身分追查中。徐尚賢怒斥，不該用惡劣手段讓服務處人員心生恐懼，強調會以無黨籍身分參選到底。

鳳山分局忠孝派出所今早7時30分許巡邏發現，徐尚賢的競選總部鐵門遭不明人士以雞蛋丟擲、門前灑落一堆冥紙，分局立即組成專案小組查緝，由鑑識小組到場採證，警方也立即擴大調閱監視器，目前已鎖定2名男子共乘一部自小客車涉有重嫌，將進一步查緝涉嫌男子到案，以釐清犯案原因。

徐尚賢表示，從今年元旦宣布將以無黨籍參選鳳山區市議員以來，威脅和利誘從來沒有斷過，或許因此樹立了許多的敵人，「你可以不喜歡我，對我不滿和不悅，但是你用如此惡劣的方式來毀損服務處，侮辱我們，並造成服務處人員心生恐懼，因而畏懼，我們不能接受」，相信社會大眾也無法苟同。

他說，關於該案警方已著手偵辦，朝公然侮辱、毀損、恐嚇方向進行相關調查，相信司法單位可以還給民間鬥士團體一個公道，自己依然會堅持以無黨籍的身份參選鳳山區市議員到底。