民進黨議員林祈烽要求市府加速市政路延伸案二期徵收，避免一期遲遲無法動工，引爆市長盧秀燕怒氣。(林欣儀攝)

國民黨議員陳政顯批中央政府行政效率牛步，至今仍不讓市政路延伸案動工。(林欣儀攝)

台中市議會今天進行「市政路連接向上路開闢進度」專案報告，藍綠議員都呼籲市府儘速開工、以緩解台灣大道車潮，而民進黨議員林祈烽要求市府加速完成二期用地徵收、才能讓一期工程快點動工，引爆市長盧秀燕怒火、嗆「忍了很久」，她說，全國道路分階段開闢本就正常，為什麼到盧秀燕就變這樣？

針對市政路延伸向上路，國民黨議員楊正中、陳政顯、張廖乃綸等人都要求市府加速市政路開闢作業，他們說，市政路延伸一期工程早在2020年就取得用地，卻至今還無法開工，中央行政效率牛步；質疑中央是否是技術性杯葛？蓄意用二期工程審議卡一期工程。

民進黨議員陳淑華則說，市政路延伸工程穿越農業區，可能影響農田灌溉及農路使用，且有部分農地與道路高度落差太大的問題，應納入工程設計中；此外，當地農民反映徵收價格偏低且偏離市價，市府應適度提高徵收價。

林祈烽也強調，很多地主都不同意現在的徵收價格，此案拖得越久、成本越高，呼籲市府快點完成二期工程的徵收作業。此話一出，立即點燃盧秀燕怒火，嗆「我今天忍很久了」。

盧秀燕說，她當了20多年立委，還沒聽說道路開闢不能分段的，包括太平區市民大道、現在大家在走的市政路都是分段開闢，中央就是用後面的路段卡前面的；一期工程補助款已經核定了，現在中央不讓市府開工，希望民代協助爭取「不要一期卡一期」。

對此，林祈烽強調，中央沒有卡市府，昨天還特地舉辦協調會，希望中央與地方能取得共識。但盧秀燕仍不滿說，以市政路來說，前市長胡志強任內先擘劃、做先期開通，也沒等一二期徵收完才開路文心路到環中路段，為什麼盧秀燕就這樣？還是中央看不起這個選區的立委？「在協調會中，營建署副署長比立委還大，還是不同意開工」。

藍營議員黃健豪則強調，中央根本是刻意卡盧、用政治卡台中市發展。