針對媒體報導促轉會於5月底解編後，後續業務將移交國發會、法務部等單位，形同是「甩鍋」、「留下爛攤子」。對此，促轉會今表示，促轉條例明定促轉會為任務型機關，經提交規劃與總結報告後解散；因此，「甩鍋」一詞是對《促轉條例》顯誤解。

媒體報導指出，促轉會5月解編後，業務將移交由內政部、法務部、文化部、衛福部、教育部、國發會承接，形同留下爛攤子。此外，促轉會於2020年、林宅血案屆滿40年時，曾開記者會說明關鍵錄音已遭銷毀，不排除威權政府涉案，但迄今仍未找出真兇，相關業務將於解散後交由相關部會，形同甩鍋。同時，促轉會成立4年來，預算共6億，平均月薪10.5萬高得嚇人。

對此，促轉會今表示，《促進轉型正義條例》明定，促轉會為任務型機關，非常設性質，主要負責整體轉型正義政策之規劃，必要時，提出法律及命令草案，並在提交包含規劃與實施步驟之總結報告後解散。

促轉會指出，因此，轉型正義事涉對受害者的平反、對國家不法的檢討、對民主與人權價值的深化，今由各部會協力共進，「甩鍋」一詞對《促轉條例》顯有誤解，更不宜將重建受害者尊嚴等工作污名化為「爛攤子」。

促轉會強調，清理40多年的威權遺緒並非一蹴可幾，轉型正義業務面向涵蓋各部會，故銜接的修法規劃係由行政院長召集會報統籌協調，並由部會加以落實。相關的業務銜接與支持資源的配套，行政院已組成專案小組積極準備，期能在修法完成後能盡速接軌，各部會也積極與本會合作銜接。

促轉會表示，轉型正義落實部會：展現政府機關一體承擔的意志，這是政府對於共同完成轉型正義工程的意志展現，也是回應民間團體長期以來的期待。

對於「平均月薪10.5萬高得嚇人」，促轉會回應，有關報導內容所提人事費用，過去本會已多次澄清，絕無「平均月薪10.5萬」一事，促轉會全體同仁的薪水，與其他行政機關一致，皆完全按照現行法令規定辦理。