洗腎病人為感染新冠後死亡的高危險群，中央流行疫情指揮中心今天表示，國內還有3萬名洗腎病患還未接種第三劑，這些未接種第三劑的患者將會是目前疫情中的最大隱憂，平均有一半住院、每五名患者染疫後會有一名死亡，呼籲全國洗腎病患踴躍接種疫苗。

台灣腎臟醫學會理事長高尚志，今天受邀前往指揮中心說明國內洗腎病患的疫苗接種情形，指出洗腎病患大多屬免疫力低、併發症多、老年族群多、頻繁出入透析院所的族群，感染新冠肺炎的風險是一般人的5至20倍，死亡率更達10至30％，約一般人的10倍。

由於洗腎病患感染後送醫隔離仍須洗腎，但若病患染疫，可能造成透析院所遭匡列隔離，影響其他人治療，因此高尚志建議，所有洗腎病患，都應踴躍接種疫苗，除可避免感染後的住院、死亡風險，也能降低透析院所爆發感染的可能。

高尚志說，根據國內外學術報告與經驗，洗腎病患若未接種疫苗，約有一半比例會住院，每五名病患會有一名死亡，即便如此，國內洗腎病人的疫苗接種率仍不高，完成第一劑接種的僅有85.5％，打滿兩劑的為80.1％，第三劑甚至下滑至65.2％。

高尚志分析，洗腎病患不願接種疫苗的原因包含住院、醫師評估不適合、病人拒絕等，其中以病人拒絕為最大宗，但他強調，新冠疫苗已被證實用於洗腎病患安全，與一般人無差異，疼痛感與一般疫苗注射差不多，就算病患本身有糖尿病、高血壓、心臟病、腦血管疾病、周邊動脈疾病等都適合打。

高尚志提醒，除非病患有使用免疫抑制劑或類固醇，在接種前可先詢問主治醫師，接種前也不用選擇廠牌，不限定洗腎前後，且接種後也不用特別多喝水。