歐盟外交官員表示，歐盟試圖透過「糧食外交」行動，來解決巴爾幹、北非和中東地區小麥和化肥價格上漲和預期出現短缺的問題，並反駁俄羅斯關於其入侵烏克蘭後續影響的外交說詞。

歐盟一名外交官表示，糧食的不安全感，正在上述地區的國家引起民怨。而俄羅斯將這些糧食危機解釋為是西方制裁俄羅斯之下造成的後果。俄羅斯總統普丁上周表示，西方的制裁已經觸發全球糧食危機，以及能源價格的上漲。

而該說法對歐盟的外交影響力構成了潛在威脅，歐盟試圖發動糧食外交來解決。

歐盟的鄰國特別是埃及和黎巴嫩，高度依賴來自烏克蘭和俄羅斯的小麥和化肥。自烏克蘭戰爭爆發以來，石油供給下降，這些國家也面臨油價飆升。

歐盟最大的農業生產國法國正在推動一項名為農場(FARM)的計畫，該計畫針對貧窮國家規劃了全球糧食分配機制。法國作為歐盟輪值主席國，力求在任期結束前確保該計畫成為國際協定。

布魯賽爾也考慮對俄羅斯不實的宣傳採取反制，指出歐盟並沒有限制俄羅斯糧食貿易活動。歐盟雖然制裁了俄國的出口，但是通常豁免了糧食出口限制，惟沒有豁免化肥。

法國表示，造成糧食危機的不是西方制裁，而是俄羅斯對烏克蘭的佔領行動。歐盟外交官Josep Borrell在周一表示，烏克蘭港口和小麥儲藏地遭轟炸，是俄羅斯讓烏克蘭難以對外輸出農產品。

歐盟官員也表示，儘管烏國有些小麥儲存設施達飽和，但由於俄羅斯炸毀了數個燃料儲存設備，烏克蘭也缺乏燃料來運輸這些糧食。