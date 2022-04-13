零股式整合，海霸王累計花了3.55億元整合新生報業商辦大樓，據最新實價揭露，海霸王集團在今年1月，一口氣無貸款買下1~4樓及地下1樓的53筆產權，總金額高達3億5470萬元，面積約651.39坪，不過其實多年來，海霸王已經陸續整合該大樓的多戶產權。從2018年至今，海霸王也另外整合了至少5筆2~10坪不等的小單位交易，收購單價在35~38萬元之間，5筆總價1072萬元，不過整合之路頗漫長，目前仍有部分的商場攤位，由自然人持有中。

「新生報業大樓」，過去曾為力霸百貨，海霸王集團在2010年以17億元取得大部分的產權，5樓以上由集團旗下的商務飯店品牌「德立莊酒店」使用，不過地下樓層及1~4樓的商場，有部分產權零碎的小坪數商場攤位，仍由許多自然人持有，而海霸王近年積極整合。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，疫情期間餐飲旅遊業受到重創，且一級商圈西門町更是首當其衝，不過餐飲集團財力相對穩定，有打耐久戰的實力，加上雙子星大樓可望對台北西區帶來一波商業效益，若能整合成功，對餐飲集團的整體資源運用將更加有效益，也有助於未來都更改建的規劃。

張旭嵐指出，該大樓基地面積約1千坪，使用分區為第四種商業區，建蔽率75%、容積達800%，且就位於延平南路上、捷運西門站4號出口旁，緊鄰錢櫃中華新館，擁有人潮商機，再加上該樓屋齡已41年，達到危老標準，未來若整棟改建重新開發，可規劃飯店、辦公大樓或百貨商場，具有不錯的經濟效益。

第一建經研究中心副理張菱育表示，俄烏大戰加上疫情長期的影響，導致原物料上漲、國際運輸延誤，全球出現通膨情況，市場不確定因素增加，更凸顯不動產抗通膨效益；為了資金避險，不少富豪及法人更積極布局不動產市場，尤其近幾年央行打炒房，限制貸款成數，並且釋出未來將持續升息的訊息，因此不乏企業及富豪置產採取不貸款措施，除了可減少貸款送件的行政流程時間，也是升息浪潮下的聰明資產規劃。